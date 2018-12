Senza riscaldamento in casa bloccano la strada con due cassonetti e accendono un fuoco

Senza riscaldamento in casa, bloccano la strada con due cassonetti dei rifiuti e creano un falò. E' accaduto questa mattina in via Diego Angeli, a Roma. A mettere in atto la protesta sono stati alcuni residenti, che hanno anche dato fuoco ad alcuni cumuli di carta.



Secondo una prima ricostruzione i residenti della via, dove si trovano anche case popolari, sono senza riscaldamento. Alla protesta partecipano circa 50 persone, la maggior parte delle quali anziane. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia.