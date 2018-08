Roma, non paga i vestiti e picchia l'impiegato con una spazzola: principessa arrestata

di Marco Carta

Stava uscendo senza pagare i vestiti. Scoperta, ha picchiato l'impiegato del grande magazzino con una spazzola per capelli. Doveva essere una giornata di shopping in vista del 61esimo compleanno, invece domenica per la principessa Lucrezia Odescalchi si è chiusa nel peggiore dei modi: con un arresto per rapina impropria. A fermare la donna sono stati i carabinieri di Piazza Dante, che sono intervenuti mentre picchiava un senegalese, impiegato del punto vendita Ovs in via Appia. Il giovane aveva sorpreso la nobildonna mentre...