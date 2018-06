Roma Pride 2018, migliaia in corteo al grido di "Resistenza arcobaleno"

È partito il Roma Pride 2018: migliaia di persone in corteo con in apertura un grande striscione con il motto di questa edizione: "Brigata Arcobaleno. La resistenza continua".





A spiegare il senso di questa frase Sebastiano Secci, portavoce del Roma Pride: «L'Italia è un Paese in cui nel 2018 è ancora in dubbio la nostra esistenza, ma la Costituzione dice cose precise, e noi ce le facciamo dire dai partigiani che sono in piazza con noi. Se loro sono oggi con noi, questo vuol dire che siamo dalla parte giusta della storia». C'è anche la presidente delle Famiglie arcobaleno Marilina Grassadonia. "Salvini rilassati, l'Europa la cambiamo noi", si legge in un cartello tra le bandiere.

In piazza anche l'assessore alla Cultura Luca Bergamo:

Oggi, come negli anni passati, #Roma partecipa al corteo del RomaPride. Ogni giorno dobbiamo rivendicare e difendere i diritti e le libertà per tutti #RomaPride2018», ha scritto su Facebook. «La sindaca è fuori Roma, quindi in questo momento rappresento io il Campidoglio. C'è la necessità di non abbassare mai l'attenzione sui diritti, è una necessità civile, se ne parla anche nell'Articolo 2 della Costituzione».



Partecipa al corteo anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: