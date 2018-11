Roma, rapinano il cellulare a un ragazzo: tre banditi individuati dalla polizia

Era il primo agosto quando un 20enne a Primavalle, alla fermata dell’autobus, veniva rapinato del suo telefono cellulare da cinque ragazzi. Il giovane, dopo essersi recato in ospedale per le cure necessarie, aveva denunciato l’accaduto. Sono così iniziate le indagini, coordinate dalla Procura, degli agenti del commissariato di zona, che hanno portato all’individuazione di tre dei cinque responsabili. Per due di loro l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Fiumicino mentre per J.N.F., 28 anni, che ha avuto una responsabilità maggiore nella commissione del reato, ha disposto l'arresto. I poliziotti hanno eseguito le ordinanze e hanno portato l'uomo a Regina Coeli. Proseguono le ricerche per rintracciare gli altri due rapinatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA