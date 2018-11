«Spendi tutti i soldi per bere» e lui accoltella la moglie alla schiena davanti al figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di origine straniera, probabilmente in stato di ubriachezza, ha accoltellato la moglie durante una furiosa lite. Ad allertare con una telefonata il Nue e probabilmente salvare la vita alla vittima è stata la vicina di casa. L'episodio è avvenuto a Roma, nel quartiere Prenestino. La donna è stata portata al pronto soccorso dove è stata curata e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni mentre l'uomo, 40 anni, è stato arrestato dai poliziotti per tentato omicidio e portato a Regina Coeli.Due pattuglie della polizia di Stato, individuato il palazzo in cui era avvenuto il fatto, sono salite al piano e hanno trovato la porta dell'appartamento spalancata. Entrati nell'abitazione, gli agenti del Reparto Volanti hanno trovato, in cucina, una donna accoltellata alle spalle, all'altezza delle scapole, seduta a terra con tracce di sangue accanto e, dalla parte opposta, un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica che proferiva frasi sconnesse. Accanto alla vittima c'era il figlio, che ha raccontato di continui liti tra i genitori in quanto la madre accusava il padre di spendere il denaro destinato alle necessità della famiglia per andare a bere con gli amici. Quella sera l'ennesima lite era sfociata nell'accoltellamento.