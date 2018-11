Roma, cibi conservati insieme a detersivi e scarafaggi in cucina: chiusa una pizzeria in Prati

Una pizzeria-rosticceria è stata chiusa in Prati, al civico 191 di viale Giulio Cesare, dopo controlli della Polizia Amministrativa e Sociale del commissariato Prati, diretto da Domenico Condello. L'attività era gestita da un cittadino straniero. Il controllo, effettuato con il personale medico della Asl, ha consentito di riscontrare numerose irregolarità relative alle autorizzazioni. Il locale infatti, si presentava in pessimo stato igienico; le pareti umide con pezzi di intonaco staccati e la cucina sporca, maleodorante e con gli alimenti sparsi senza alcuna protezione.



I cibi sono stati trovati accatastati all'interno di scaffali e nei frigoriferi, in totale promiscuità anche insieme a detersivi e sostanze chimiche, conservati senza alcuna etichettatura che comprovasse la data di confezionamento e scadenza degli stessi. Dopo quanto è emerso, nei confronti del titolare del locale è stato emesso un provvedimento di chiusura dell'attività alimentare.

Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA