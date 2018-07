Roma, hashish nascosto nelle mutande: arrestati due pusher

Due pusher sono stati individuati e denunciati nel corso dei servizi antidroga effettuati dalla Polizia di Stato in zona Prati. Nel tardo pomeriggio di ieri, le pattuglie dei commissariati Prati e Borgo hanno effettuato alcuni controlli nei giardini di via Silvio Pellico, dove era stata notata la presenza di giovani dediti al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Cinque ragazzi, con età compresa tra i 19 ed i 20 anni, alla vista dei poliziotti hanno mostrato segni di nervosismo.



Nel corso del controllo, uno di loro è risultato avere nello zaino numerose bustine di cellophane vuote, del tipo solitamente utilizzato per confezionare le dosi di droga e, nascosti nella biancheria intima, cinque pezzi di hashish. Un secondo giovane, invece, è risultato detenere in casa circa 100 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Pertanto, al termine degli accertamenti, per i due è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Dovranno rispondere entrambi di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato 7 Luglio 2018



