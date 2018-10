Roma, il postino suona due volte: anche di sera. Ecco dove sarà il nuovo servizio

Ultimo aggiornamento: 13:05

Non più solo la mattina. Il postino adesso suona pure di pomeriggio e nel weekend, ormai dotato anche di palmare. Cambiano i costumi, cambiano le abitudini, soprattutto negli acquisti e nei consumi, e il servizio di recapito di Poste Italiane evolve, si adegua, allunga i propri orari di consegna, in particolare, di pacchi e prodotti dell'e-commerce, ma anche di raccomandate e assicurate. Insomma, dei prodotti a firma.E da fare ce n'è, nella Capitale, con quasi 3 milioni di abitanti, un milione e mezzo di case, 300mila numeri civici, 100mila attività commerciali e 50mila uffici.Una riorganizzazione su scala nazionale, quella della consegna quasi no-stop, che porta il nome di Joint Delivery, arrivata a Roma. Nei quartieri serviti da sei centri di recapito ricevere posta fino alle 19.45, così come il sabato, la domenica e nei festivi, è già una realtà. Da ieri è così anche nel Centro storico e a Montesacro. Ma il sistema era già stato attivato a Monti, San Paolo, Gianicolense, Garbatella, Trastevere e Testaccio. E poi Montesacro Alto e Tufello, Appio Latino, Tuscolano, Re di Roma e San Giovanni. Ancora, Ostiense, Ardeatino, Europa, Mostacciano, Tre Fontane e Annunziatella, Capannelle, Fonte Meravigliosa e Cecchignola. In tutto, 23 zone. Un modello già avviato fuori del Gra - a Spinaceto, Acilia e Ostia - che arriverà in tutta Roma entro i primi mesi del prossimo anno.Un piano a cui il gruppo è arrivato con la sottoscrizione di un accordo sindacale. Le abitudini degli italiani, spiega Poste Italiane, «si caratterizzano sempre più in una costante diminuzione dei volumi di posta tradizionale e in un significativo aumento delle spedizioni di pacchi e acquisti online».I dati dicono che dal 2005 al 2017 la corrispondenza tradizionale si è ridotta di oltre il 50 per cento. E le previsioni al 2022 parlano di un'ulteriore riduzione del 4,5. Numeri legati proprio allo sviluppo dell'e-commerce. Nel 2017 sono stati consegnati oltre 40 milioni di pacchi: entro il 2022 saranno il 20 per cento in più. E tanto la vita quotidiana è a portata di clic, che nasce pure la posta fai-da-te, per ritirare gli acquisti online, consegnare i resi ed effettuare spedizioni affrancate. A Roma sono già attivi 28 Locker e 20 Collect Point: una rete di armadietti cui accedere 24 ore su 24, sette giorni su sette, e di attività commerciali convenzionate, come i tabaccai, accessibili sei giorni su sette.