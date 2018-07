Roma, inseguimento con incidente al Portuense: in fuga coppia su un'auto rubata

«E' accaduto tutto in un secondo, per poco non travolgevano anche me». Panico in via, a, dove durante un, un'auto della polizia ha travolto una donna a bordo di un'auto.LEGGI ANCHEL'incidente è avvenuto all'angolo con via Fanella. Sul posto c'è un cantiere e un operaio ha raccontato: «E' passata una Fiat 500 con due giovani a bordo che da via Portuense hanno voltato su via della Fanella, l'auto della polizia che li stava inseguendo ha preso male la curva e ha avuto un incidente con un'auto guidata da una donna soccorsa dalla seconda vettura degli agenti, mentre l'altra ha continuato l'inseguimento».La polizia spiega che gli agenti stavano inseguendo un'uomo e una donna a bordo di una Fiat 500 che era risultata rubata. I due a bordo della vettura sono stati poco dopo catturati. La donna a bordo della vettura travolta dalla polizia è stata portata in ospedale in codice giallo.