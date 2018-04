Roma, tenta di fare prostituire due sorelle minorenni: denunciata insieme ai clienti

Stava cercando di fare prostituire due sorelle minorenni, che ospitava a casa sua da qualche giorno. Per questo motivo, una donna è stata denunciata per agevolazione della prostituzione, mentre due "clienti" sono accusati di violenza sessuale e cessione di stupefacenti. A scoprire il giro, sono stati i Carabinieri della stazione di Ponte Galeria. A chiamare i militari, un vicino di casa della donna, la notte di Pasqua. Quando i carabinieri sno arrivati sul posto hanno accertato che, poco prima, la proprietaria dell'appartamento aveva cercato di indurre alla prostituzione le due ragazze. Le ospitava da qualche giorno e le aveva fatte incontrare in camera con due uomini, che avevano iniziato a palpeggiarle. Insieme ai "clienti", la donna avrebbe anche anche tentato di fare assumere droga alle minori. Le vittime sono state accompagnate in una struttura protetta.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57



