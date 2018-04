Roma, nascondevano pistola sotto un ponte a Tor Tre Teste: fermati due uomini

Una pistola Beretta con matricola abrasa e la canna artigianalmente filettata per dotarla di silenziatore: questa l'arma, sequestrata dalla Polizia, che due uomini tenevano nascosta sotto un ponte a Tor Tre Teste. Gli investigatori del commissariato Prenestino, mentre pattugliavano 'in borghesè il quartiere, hanno notato D.F.F. di 27 anni e B.C. di 42 che, a bordo di uno scooter, costeggiavano lentamente il marciapiede delle vie commerciali. Gli agenti hanno così deciso di seguirli finché i due sono arrivati in una zona boschiva di via Tor Tre Teste e, sotto un ponte, hanno recuperato una pistola. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e, dopo una breve colluttazione, li hanno bloccati e disarmati. L'arma, con il caricatore rifornito e un colpo in canna è stata sequestrata. Durante le successive perquisizioni, nell'appartamento di uno dei due è stato trovato anche dello stupefacente. D.F.F. e B.C. sono stati arrestati e condotti a Regina Coeli per possesso e detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. La pistola verrà ora esaminata dai tecnici balistici per stabilire la provenienza nonché per verificare se la stessa possa essere stata utilizzata per compiere azioni criminali.

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



