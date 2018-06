Bomba d'acqua su Roma, strade allagate e traffico in tilt

Bomba d'acqua su Roma. Un forte temporale ha allagato la città: traffico in tilt sulla Cassia, sul Gra e sulla Cristoforo Colombo. Strade piene d'acqua e tombini ostruiti. Il maltempo ha colpito a sorpresa la città che stamattina si era svegliata sotto al sole.



Incidente grave, anche a causa della strada allagata, su Via Nomentana all'altezza di Via di Sant'Alessandro. Strada chiusa al traffico.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA