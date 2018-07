Roma, pino si schianta su un'auto in sosta: strada bloccata all'Eur, nessun ferito

Un albero d'alto fusto, un pino marittimo è caduto sulla sede stradale in via Leonardo Umile 94 all'Eur,in zona Mostacciano, coinvolgendo nell'impatto un'auto parcheggiata. E' avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma con un'Autogru. L'albero ha occupato interamente le due carreggiate. Non ci sono feriti, per effettuare l'intervento è stata momentaneamente chiusa la strada al traffico veicolare.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA