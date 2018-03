Roma, crolla un pino di 20 metri: paura a Caracalla

di Laura Bogliolo e Marco De Risi

L'emergenza alberi continua e solo per un miracolo sabato sera non ci sono stati feriti nel crollo dell'ennesimo pino avvenuto in una zona centrale, in via Antonina, alle Terme di Caracalla. L'albero di 20 metri è precipitato poco dopo le 21, ha distrutto la recinzione dell'area archeologica ed è precipitato sulla strada che è stata chiusa dai vigili per consentire la rimozione della pianta. Il pino ha sfiorato un'auto parcheggiata e fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Il cancello non...