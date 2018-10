Roma, pilota drone "pirata" sul centro storico: denunciato un turista israeliano

Ennesimo «drone pirata» sequestrato dai Carabinieri a Roma. Questa volta a finire nei guai è stato un incauto turista israeliano di 27 anni che, a due passi dalla sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di piazza San Lorenzo in Lucina, si è messo ai comandi del drone con la telecamera accesa. I Carabinieri lo hanno subito fermato e, dopo aver sequestrato il drone, hanno denunciato a piede libero il turista per violazione del divieto di sorvolo imposto sul Centro Storico della Capitale per motivi di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA