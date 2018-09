Roma, blitz al Pigneto: arrestate 24 persone per spaccio e abusi nell'isola pedonale

Ventiquattro persone sono state arrestate dalla polizia, nel corso della stagione estiva, grazie ai controlli contro l'illegalità e il traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Pigneto soprattutto della cosiddetta «isola pedonale».



Le verifiche si sono estese anche alle attività commerciali, specie in quelli che somministrano bevande ed alimenti: in un esercizio sono state riscontrate gravi irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario ed è stata trovata la carcassa di un topo.



L'attività svolta dagli agenti del commissariato di Porta Maggiore, grazie anche alla collaborazione dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei reparti prevenzione crimine, ha consentito di conseguire i seguenti risultati : 24 persone arrestate per aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la normativa che disciplina l'uso delle sostanze stupefacenti; 32 persone indagate in stato di libertà per aver commesso reati contro la persona, il patrimonio, la normativa sulle armi e la normativa regolamentata dal testo Unico dell'Immigrazione.



Cinque persone sono state segnalate all'autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, 3302 persone sono state identificate, 879 persone straniere sono state controllate.



Effettuati 158 posti di controllo, 11 documenti ritirati per violazioni al codice della strada, 59 contravvenzioni al codice della strada elevate, 4557 veicoli controllati, 20 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, 14 veicoli rubati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari, 5 armi sequestrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA