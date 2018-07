Roma, picchiano anziano per strappargli la catenina d'oro: caccia ai banditi

di Marco De Risi

Un anziano di 70 anni stava camminando quando è stato aggredito da due persone che gli hanno rapinato la collanina d’oro e poi l’hanno scaraventato a terra. La rapina si è registrata verso le 18, su un tratto di via Livia Orestilla , a Cinecittà, vicino la fermata metro Subaugusta. Qualche passante ha chiamato il 118 e per questo è intervenuto il personale di un’ambulanza. L’anziano è stato visitato sul posto. Gli sono state riscontrate alcune contusioni alle gambe e alle braccia ma le sue condizioni, al medico di bordo, sono comunque sembrate buone. Il ferito non se l’è sentita di andare in ospedale cosa che farà nei prossimi giorni per una visita di controllo.

Ad occuparsi della brutale rapina è la polizia che è intervenuta sul posto con due equipaggi delle volanti. Gli agenti stanno ricercando due giovani che dopo avere strappato dal collo la catenina sono fuggiti in sella ad uno scooter in direzione della via Tuscolana. I poliziotti hanno eseguito una battuta in zona con diverse macchine ma i rapinatori sono riusciti a fuggire. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero avere ripreso i malviventi.

