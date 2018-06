Roma, picchia la moglie e il poliziotto intervenuto: arrestato 51enne

Una storia di violenze domestiche. L'ennesima. Una donna finisce in ospedale per le ripetute violenze da parte del marito, un romeno di 51 anni, e quando intervengono gli agenti si accanisce su di loro. E' finito in manette D.P. romeno di 51 anni.



Intervenuti in viale Spartaco per segnalazione di maltrattamenti nei confronti della moglie, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, sono stati aggrediti dall'uomo. Accompagnato negli uffici del commissariato Tuscolano, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato per maltrattamenti in famiglia. Sia la donna che un agente sono dovuti ricorrere alle cure mediche in ospedale.

