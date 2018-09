Roma, picchia la moglie e aggredisce i poliziotti: arrestato

Talmente erano le grida disperate che qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine. Agenti del Commissariato Aurelio, Roma, sono intervenuti in via Enrico Besta a Boccea per la segnalazione di una lite animata tra marito e moglie. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo che stava ancora picchiando la moglie e che, alla loro vista ha iniziato ad aggredirli.



Bloccato, è stato identificato come R.C. italiano, 31 anni, con vari precedenti. Arrestato, è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna invece è stata ricoverata in codice giallo.

Lunedì 10 Settembre 2018



