Rom e ladri in bicicletta, svuotavano le auto: immortalati dalle telecamere e fermati

Rom e ladri in bicicletta. Effettuavano prima il sopralluogo, poi il palo avvisava il complice che, in bici, arrivava sul posto e metteva a segno il colpo in pochi istanti. Agivano in modo minuzioso e rapido i due ladri specializzati in furti su auto, scoperti dai Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano. Uno dei loro ultimi colpi, a febbraio, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale di piazza dei Navigatori, ha consentito di risalire alle loro identità. Si tratta di due nomadi, di 24 e 23 anni, domiciliati presso la struttura ex fiera di Roma, senza occupazione e con precedenti che dovranno rispondere di furto aggravato.



Ai due, i Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano hanno notificato un'ordinanza firmata dal Tribunale di Roma - Ufficio GIP di Roma che dispone l'arresto per il 23enne, autore materiale del furto, già condotto a Regina Coeli, e il divieto di dimora nel comune di Roma e contestuale obbligo di presentazione in caserma per il 24enne che faceva da palo. Nelle immagini si nota come il

passeggiare con due donne con un passeggino, per non dare nell'occhio, scrutare nell'auto per vedere se ci sono oggetti di valore e poi soffermarsi e fare la segnalazione telefonica al complice che arriva in bici. In pochi secondi, il 23enne infrange il vetro e ruba un orologio di valore dimenticato in auto dal proprietario, fuggendo a bordo di una bicicletta in direzione di via Cristoforo Colombo.