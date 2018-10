Pulizie straordinarie sotto i portici di piazza della Repubblica questa mattina, martedì 16 ottobre. In campo il reparto PICS della Polizia locale di Roma capitale con due suoi agenti e due operatori di Ama Decoro. Ad annunciare l'oeprazione il presidente della commissione comunale all'Ambiente Daniele Diaco.



« Inoltre è stata eseguita un'operazione di bonifica congiuntamente ad Ama Sanificazione anche in Piazza dei Cinquecento, davanti al museo delle Terme di Diocleziano - ha detto - dove erano presenti cartoni e materassi usati presumibilmente come giacigli di fortuna dai senza fissa dimora e masserizie varie » . © RIPRODUZIONE RISERVATA