Roma, piazze della movida sorvegliate speciali

di Alessia Marani e Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROVVEDIMENTI L'estate è sempre più vicina, il caos nelle piazze della movida rischia di esplodere come in una polveriera: alcol, rumori molesti, soprattutto sporcizia e degrado. Ne sanno qualcosa in I e II Municipio per cui è già allarme rosso. A Trastevere e a San Lorenzo, per esempio, le notti sono sempre più invivibili, le proteste dei residenti vengono accolte ormai quasi come litanie senza speranza. Ma qualcosa si muove. Giovedì 14 giugno, infatti, i rappresentanti dei due Municipi...