Roma, perseguita l'ex moglie per dieci anni: arrestato

I carabinieri della Stazione di via Veneto hanno arrestato un 39enne, cittadino dello Sri Lanka, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali ai danni della ex-moglie. L’uomo, sposato da circa 18 anni con una 33enne connazionale, non ha mai accettato la fine della loro storia. Dopo reiterati maltrattamenti e aggressioni subiti, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai militari: in varie occasioni la donna si è trovata l’uomo violento sotto lo stabile dove si è trasferita da circa due anni, in via Boncompagni. In un episodio, l’ex marito geloso ha atteso la donna sotto il portone e, appena l’ha vista uscire, le si è avvicinato e l’ha, prima aggredita e poi le ha strappato il cellulare che teneva tra le mani, in modo da controllare le varie chat e il registro chiamate. Inoltre la vittima ha riferito ai militari che l’ex marito aveva assunto questo tipo di atteggiamento possessivo e violento nei suoi confronti da circa 10 anni e che in alcuni casi è dovuta ricorrere a cure mediche, per varie aggressioni fisiche patite. Vista la gravità della situazione, i Carabinieri hanno deciso di avviare un’accurata attività d’indagine tesa a ricostruire i reiterati comportamenti illeciti del 39enne nei confronti della ex moglie, ottenendo l’ordinanza che dispone l’applicazione della misura cautelare in carcere per l’uomo

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15



