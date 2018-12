Roma, perde il controllo dell'autocarro: muore 48enne

Un uomo di 48 anni è morto questa mattina in un incidente in via di Tragliatella 190, tra i comuni di Fiumicino e Roma. L'uomo era al volante di un autocarro per trasporto sabbia, una specie di trattore stradale, quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto la polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario.

La tragedia ha causato ripercussioni sul traffico già particolarmente congestionato questa mattina su tutta la rete stradale cittadina. Luce Verde Roma segnala rallentamenti in generale sulle strade consolari in entrata.