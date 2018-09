Roma, lavori di manutenzione al Passetto di Borgo

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza della mura del Passetto di Borgo. A comunicarlo, attraverso una nota, il segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali del Lazio Leonardo Nardella.Durante la prima fase delle operazioni, si è proceduto alla recinzione dell'intero perimetro del manufatto, allo scopo di salvaguardare l'incolumità pubblica. Seguirà la verifica dello stato di conservazione dell'intero apparato murario, il cui camminamento è lungo circa un chilometro. Dove necessario, quindi, si effettueranno interventi localizzati di consolidamento, per prevenire eventuali cadute di frammenti. Le attività serviranno, inoltre, a ottenere informazioni utili per un possibile e successivo avvio del progetto di restauro dell'intero complesso.Gli interventi, disposti in accordo con le forze dell'ordine per scongiurare il congestionamento del traffico, garantiranno maggiore sicurezza nello svolgimento delle numerose iniziative cittadine in programma nei prossimi giorni.