Roma, tifosi aggressivi durante una partita di calcio a San Basilio: arriva la polizia

di Marco De Risi

Un eccesso di tifo, a tratti violento, da parte di una trentina di spettatori a tal punto che qualcuno sugli spalti ha chiamato la polizia. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi al campo sportivo ”Francesca Gianni” di via Casale di San Basilio dove si disputava, in terreno neutro, la partita fra il Petriana e il Palocco. Un ”match” per avvicinarsi alla categoria regionale. Alla fine della partita è capitato l’imprevisto: un gruppo di tifosi ha invaso il campo ed ha iniziato a gridare frasi minacciose. In questo modo per qualche minuto si è bloccato il deflusso sia degli spettatori che dei giocatori. Al campo sono arrivate due pattuglie delle Volanti. Gli agenti hanno raffreddato gli animi e fatto ritornare la calma rendendo possibile il deflusso. I poliziotti hanno identificato alcuni tifosi e non è escluso che per loro nei prossimi giorni scatti una segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA