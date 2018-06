Roma, vandali al parco Talenti nel giorno dell'inaugurazione: scritte contro la Raggi

Vandali al parco di Talenti nel giorno dell'inaugurazione. Questa mattina scritte ingiuriose sono comparse sui giochi dei bambini, insulti verso il sindaco Virginia Raggi, subito rimossi dagli addetti alle pulizie. Lo sfregio - scritte con vernice rossa sul sentiero e sui giochi - ha fatto arrabbiare i residenti che da 17 anni attendevano la riapertura del parco, avvenuto proprio questa mattina alla presenza della Raggi. Dure le reazione dei 5S.«Dopo 17 anni, e sottolineo 17 anni, la nostra amministrazione è riuscita a restituire alla cittadinanza un'area verde riqualificata e attrezzata con grande impegno e tenacia. E cosa succede? Qualche vigliacco si affretta a deturparla a poche ore dell'apertura. Inaccettabile!», scrive su facebook Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina. E prosegue: «Pensavano di intimorirci, di fermarci, ma questi gesti vili ci danno ancora più forza per andare avanti con determinazione per il bene dei cittadini».«Scritte offensive su giochi per bambini. È l'unico indizio che abbiamo sull'intelligenza degli autori dell'atto vandalico nel parco Talenti. Accade dopo 17 anni di abbandono e nel giorno dell'inaugurazione da parte di Virginia Raggi» aveva prima annunciato su Fb il capogruppo del M5S Paolo Ferrara postando foto dell'atto vandalico: «Raggi non sei benvenuta» scritto sull'asfalto dentro l'area verde, «Raggi vattene» e «Raggi m...» scritto sui giochi per bambini. E proprio oggi la sindaca è intervenuta all'inaugurazione della casa per gli anziani di Via Gerolamo Rovetta e della nuova area verde riqualificata all'interno del ParcoTalenti. «Bravi. Mi dispiace non conoscervi! Vorrei vedere la faccia di chi cerca di fermare quello che è impossibile fermare. Siete dei vili, non aggiungo altro», conclude Ferrara.«Non ci sono parole adatte per esprimere la più totale condanna, e quanto queste azioni aumentano la nostra determinazione nell'andare avanti», così su Facebook, il consigliere capitolino M5S, Pietro Calabrese.