Roma, parcheggiatore abusivo minaccia 2 ragazze: «O mi date i soldi o vi ammazzo»

di Marco Carta

Ha preso di mira due ragazze che avevano parcheggiato la loro auto vicino alla stazione Tiburtina: «Datemi i soldi o vi ammazzo». Poi, insoddisfatto per l'unico euro racimolato, le ha messe in guardia: «Vi aspetto qui quando tornate». Cherif Mohammed, 55enne algerino, sperava di procurarsi ulteriore denaro terrorizzando le sue vittime. Invece per il posteggiatore abusivo è arrivato, poco dopo, l'arresto in flagranza di reato e il carcere. I fatti risalgono allo scorso venerdì pomeriggio. Sono...