Roma, parcheggia l'auto del Corpo diplomatico sul marciapiede per giocare al gratta e vinci

La carrozzina non passa sul marciapiede: c'è un'auto piantata sul passaggio con le doppie frecce accese. Non col la solita ruota - che a Roma quasi quasi è tollerato - ma con tutta la macchina. Siamo in via dei Serviti, in pieno centro: sono le 18.30 di martedì. Una coppia con il passeggino è costretta a sfilare sulla strada per superare l'ostacolo. Così anche altri passanti che costringono il traffico a cedere il passo.Qualcuno, invece, riesce a strisciare contro il muro e passare, non senza qualche imprecazione diretta all'autore di quel parcheggio. «È l'ennesimo sfregio alla civiltà», replica una signora anziana col bastone. Ma a incuriosire è la targa dell'auto: Corpo diplomatico.Beh, ci sarà sicuramente una ragion di Stato dietro quel parcheggio selvaggio. Un signore dai tratti orientali, sulla cinquantina, camicia sgargiante, si avvicina alla Citroen. Sta per salire, ma si ferma. Prende un gratta e vinci che ha appena acquistato al bar e comincia a sfregarlo con una monetina. Ma purtroppo la dea bendata si è dimenticata di lui. Pazienza. Non resta che risalire in auto e liberare il marciapiede. Sarà per la prossima volta.