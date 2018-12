Domani, 17 dicembre, alle 16,30 davanti al sagrato della chiesa di Santa Lucia, in via dei Banchi Vecchi a

Roma, la banda “Arturo Toscanini” di Settecamini eseguirà il Messia di Haendel con una nevicata artificiale in omaggio a papa Francesco, che domani compie 82. La festa in onore del Papa è stata organizzata dall'architetto Cesare Esposito e da padre Franco Incampo, rettore della chiesa di Santa Lucia. © RIPRODUZIONE RISERVATA