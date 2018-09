Roma, palazzo evacuato in via Frattina. «È a rischio crollo»

La polizia locale del I Gruppo Centro Ex Trevi ha disposto l’evacuazione dell’immobile di via Frattina 101. L’edificio, dove i vigili si erano recati per un sopralluogo in seguito a un esposto che segnalava problemi edilizi, è risultato interamente compromesso ed è a rischio crollo per il cedimento di alcune travi. I lavori erano stati effettuati in una attività commerciale al piano terra. La polizia locale ha così chiamato i vigili del fuoco per lo sgombero.LEGGI ANCHEAl piano superiore dell'immobile si trova anche un B&B. L'evacuazione del palazzo è in corso.