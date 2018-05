Roma, pizzaiolo morto: 10 anni al padre che «istigò il figlio a uccidere»

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a dieci anni di reclusione per Massimiliano Balducci, il padre romano di 44 anni che istigò il figlio minorenne nel settembre 2014 a picchiare a morte un pizzaiolo di origini pakistane. Il fatto avvenne nel quartiere di Tor Pignattara, nella capitale. In primo grado Balducci era stato condannato a ventuno anni di reclusione.

Le indagini accertarono che fu sferrato un pugno, successivamente anche calci; Shahzad cadde in terra e morì. Nell'udienza, davanti alla I Corte d'assise d'appello, Massimiliano Balducci aveva letto anche uno scritto, cercando di convincere i giudici del fatto che lui mai avrebbe pensato che quel pakistano potesse morire per mano del figlio. Alla fine, i giudici d'appello hanno ritenuto di qualificare la contestazione in omicidio preterintenzionale, con conferma di tutte le aggravanti contestate, e il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle stesse aggravanti.

Era la tarda serata del 18 settembre 2014 quando Shahzad si aggirava nel quartiere di Torpignattara pregando ad alta voce. «Picchialo... ammazzalo», avrebbe urlato Balducci al figlio (condannato a 8 anni, il mese prossimo ci sarà il processo d'appello), dopo aver pesantemente insultato l'extracomunitario dalla finestra e avergli lanciato anche contro una bottiglietta d'acqua.In quel preciso momento, il figlio minorenne dell'uomo, insieme con un amico passava di lì, in sella alla sua bicicletta. Il giovane disse di aver reagito a un calcio e a uno sputo (si era rivolto al pakistano per chiedere cosa stesse accadendo).