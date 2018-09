«C'è una cintura esplosiva» vicino alla lapide di Moro a Roma: strade bloccate, traffico in tilt Artificieri in azione

Pacco sospetto in via Stresa a una ventina di metri da via Fani, dove c'è la lapide di Moro. Questa mattina, un passante ha segnalato, al numero di emergenza 112, un oggetto in cuoio con degli involucri di carta, sul marciapiede. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno eseguendo le verifiche del caso. Sono attesi gli artificieri. Le strade sono state chiuse, traffico in tilt. Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA