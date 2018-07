Roma, «non ce la faccio più, addio». Il fidanzato chiama i carabinieri

Tenta il suicidio, salvata in extremis. E' successo ad Ostia nella mattinata di ieri. Una telefonata al 112 ha allertato la centrale operativa dei carabinieri di Ostia per avvisare che una donna voleva farla finita. Al telefono era il compagno che, trovandosi distante e avendo capito che qualcosa di tragico stava per succedere alla propria fidanzata, ed ha subito cercato aiuto.LEGGI ANCHESul luogo si è precipitata una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Ostia che, dopo aver abbattuto la porta d'ingresso dell'appartamento bloccata dall'interno, ha trovato la donna in stato incosciente, con la testa all'interno di un sacchetto di plastica e una scatola di medicinali vuota accanto a sé. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza, allertata dai carabinieri, che ha trasportato la donna all'ospedale Grassi di Ostia, dove si trova al momento in stato di osservazione e fuori pericolo.