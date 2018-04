Ostia, scontro allo stop: auto si ribalta, in ospedale famiglia con due bambini

Paura a Ostia per un incidente in via delle Quinqueremi. Due auto - una Mercedes Classe A e una Ford Focus - si sono scontrate all’incrocio tra via delle Quinqueremi e via delle Prore. Ad avere la peggio i quattro occupanti a bordo della Focus: papà, mamma e due bambini piccoli sono stati trasportati nel vicino ospedale Grassi.Molto spavento per i piccini che per foertuna erano allacciati al seggiolino: l'auto si è ribaltata e i due piccoli passeggeri sono stati trovati ben allacciati ai seggioli ma penzoloni e spaventati. Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche le pattuglie del X Mare della Polizia locale per i rilievi. Secondo i primi accertamenti una delle due auto non avrebbe rispettato lo stop.