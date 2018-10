Roma, ragazza sbanda sull'asfalto bagnato: l'auto si ribalta e precipita nella scarpata

Finisce con l'auto nella scarpata lungo la Litoranea, a Ostia. Una ragazza al volante di un'utilitaria è finita fuori strada a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. E' successo a mezzogiorno al chilometro 9. Immediato l'arrivo della polizia municipale che si trovava in zona per un altro intervento. La giovane è stata soccorsa e portata all'ospedale Grassi. Le sue condizioni non sono gravi, solo un grande spavento. Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA