Roma, motociclista tampona auto e finisce contro il guardrail: è grave

Tanpona un'auto e si schianta: gravissimo centauro. L'incidente è avvenuto a Ostia ieri sera, in via dei Pescatori, nel tratto a senso unico tra via del Fosso di Dragocello e via del Canale della Lingua. Coinvolta una moto che ha tamponato un'auto, mandandola fuori strada. In condizoni gravi il centauro di 26 anni (M. T.), trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo in codice rosso. La prognosi è riservata.Dai primi rilievi della Polizia locale, gruppo X Mare, il ragazzo ha tamponato violentemente l'auto che lo precedeva ed è finito contro il guardrail riportando gravi ferite.