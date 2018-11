Roma, Raggi annuncia: soldi per strade, verde e scuole a Osita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio dare una buona notizia ai cittadini del municipio X (quello di Ostia) nella zona sud della città. Dopo l'assestamento di Bilancio di fine luglio finalmente arrivano 6.455.000 euro per strade, scuole, piazze e verde pubblico: sono risorse importanti che arrivano grazie a un attento monitoraggio che ha consentito di recuperare delle risorse che altrimenti sarebbero rimaste inutilizzate». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«Per la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi vanno 5.600.000 euro. Per il servizio giardini di Ostia, invece, abbiamo stanziato ben 570 mila euro che in modo che non sarà più obbligato a fare solo appalti esterni ma potrà, grazie all'acquisto di due pale meccaniche, un escavatore, due camion con cassone scaricabile, due piattaforme elevabili, due furgoni e due trattori, attivarsi in modo puntuale e autonomo. È grazie all'impegno e alla trasparenza che il Municipio X non si indebita più, non spreca ma soprattutto non perde risorse grazie a una programmazione attenta. Tutto questo in soli 11 mesi di amministrazione municipale. È così che il decimo municipio riparte. Passo dopo passo stiamo facendo ripartire la città», conclude.