Roma, Finanza in azione nelle zone dello spaccio: controlli e sequestri anche a ex boss della Banda della Magliana

Controlli a tappeto dei baschi verdi di Ostia nelle zone dello spaccio. Posti di blocco e sequestri nel X Municipio, dove i clan cercano di contendersi il mercato del traffico di droga del litorale. La Guardia di Finanza ha così pianificato una serie di operazioni volte a smantellare la rete criminale che gestisce lo spaccio di stupefacenti tra il mare e l’entroterra.



LA ROAD MAP

Ed è stato proprio l’entroterra, negli ultimi giorni, a essere sorvegliato speciale. I baschi verdi hanno organizzato presidi fissi sulle strade di accesso al quartiere e nei punti sensibili frequentati da pusher e consumatori abituali. Decine le macchine controllate e fermati alcuni sospetti. Tra questi anche un ex esponente della Banda della Magliana ora vicino al clan dei Casalesi. Si tratta di L.C., 67 pluripregiudicato e finito nelle più grandi inchieste della mala romana degli ultimi vent’anni. Dall’operazione “Anco Marzio” che nel novembre del 2004 portò a smantellare un’intera rete criminale. In quell’occasione, gli inquirenti scoprirono un’associazione di stampo mafioso, che aveva contatti e faceva affari con il clan camorristico dei Senese, era entrata nelle attività imprenditoriali del litorale. Gestivano parcheggi e chioschi, ma soprattutto erano i padroni del gioco d’azzardo e piazzavano i videopoker nei bar e nei locali di Ostia (e del litorale). L.C. non ha mai smesso di esercitare i suoi affari illeciti.



I PRECEDENTI

Il boss aveva continuato ad avere rapporti con le organizzazioni criminali di Acilia: «stabilendo- scrivono gli inquirenti- rapporti di coabitazione con esponenti del clan Fasciani di Ostia, allo scopo di operare indisturbati nel comprensorio di Acilia, spesso in maniera violenta e con vincolo di esclusività, nel remunerativo settore delle «macchinette mangiasoldi», che venivano imposte agli esercizi commerciali abilitati e autorizzati dall’Anms». Così L.C. è stato fermato nella sua auto a Ostia Antica. I baschi verdi gli hanno trovato addosso alcuni grammi di stupefacente. Per lui, una nuova denuncia a piede libero. Sempre i finanzieri di Ostia in un’altra operazione per il controllo e monitoraggio del territorio, sempre ad Acilia, hanno arrestato un 55enne trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. Se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre cinquemila euro.

