Roma, Ostia Antica "lancia" idee per il futuro della legalità nel litorale

di Laura Larcan

Archeologia e legalità, un connubio speciale per il futuro del litorale romano. Il progetto è firmato dal Parco archeologico di Ostia Antica sempre più impegnato contro la criminalità organizzata. E su iniziativa del suo direttore Mariarosaria Barbera, lancia un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza per illustrare il tema delle sorti del territorio. Martedì 29 maggio (ore 17), infatti, alcune personalità spiegheranno come lo Stato opera per restituire un futuro a Ostia. Protagonista il prefetto Domenico Vulpiani, il commissario di governo che ha rinnovato in profondità l'amministrazione comunale del Municipio X di Roma, disciolto nel 2015 per le pesanti infiltrazioni mafiose. Dividerà la ribalta con il Colonnello Pasqualino Toscani, da sette mesi Comandante dei Carabinieri di Ostia e già al centro di operazioni inter-forze che hanno decapitato il clan Spada e reso più angusti gli spazi di manovra per la malavita.



Alla conferenza, intitolata "Cultura e legalità: idee per Ostia", hanno assicurato la loro partecipazione anche Antonio Lampis, direttore generale dei musei del Mibact, e Giuliana Di Pillo, presidente del Municipio X eletta lo scorso novembre. La cultura ci salverà? La sfida è in atto, in un momento in cui si assiste a l ritorno in corte d’appello del clan Fasciani e all’arrivo in corte d’Assise del clan Spada. Insomma, il parco schiera la cultura al fianco di investigatori e amministratori pubblici, un segnale di coesione dei presidi pubblici nel percorso per restituire ad Ostia un futuro di libertà. «E' necessario aumentare la consapevolezza generale dei fenomeni che indeboliscono il tessuto sociale ed economico di Ostia e del litorale romano. Il parco archeologico - dichiara la Barbera - vuole porsi, umilmente, al fianco delle forze migliori delle Istituzioni, quelle che, per il giudice Giovanni Falcone, devono impegnarsi per vincere la mafia » . L'incontro si terrà nell'Antiquarium degli scavi di Ostia Antica, la partecipazione è gratuita (consigliata la prenotazione a pa-oant.comunicazione@beniculturali.it

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA