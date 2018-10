Roma, operazione Segway: 20 sequestrati in centro

Da Colosseo, a Corrado Ricci. Solo in questo breve tratto di strada di Via dei Fori Imperiali, la Polizia Locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro 29 Segway usati per la vendita abusiva in forma itinerante di titoli di viaggio di aziende turistiche addette al trasporto pubblico e diffusione di volantini pubblicitari senza autorizzazione.

Ai trasgressori è stata comminata una sanzione pari a 412 euro per pubblicità abusiva e 50 euro per la vendita illecita di biglietti. Fermate per identificazione 26 persone: 19 cittadini di nazionalità bengalese, 3 pachistana, 1 nigeriana, 2 indiana e 1 ganese, alcuni sono stati trovati privi di regolare contratto di lavoro, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Quattro uomini, senza documenti, sono stati condotti presso gli uffici di foto segnalamento della Questura di Roma per l'identificazione e per gli accertamenti relativi alla regolarità sul territorio nazionale.

