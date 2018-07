Roma, operaio picchiato con un guinzaglio: è grave

Due giovanissimi pregiudicati appena maggiorenni, ma già noti ai carabinieri, uno italiano e uno di origini polacche, hanno aggredito per futili motivi un operaio edile rumeno di circa 30 anni, colpendolo anche in testa con un guinzaglio e prendendolo a calci, provocandogli lesioni; immediato l'intervento dei carabinieri di Bolsena e la denuncia per lesioni personali in concorso e minaccia. Al pestaggio infatti si sono aggiunte le ingiurie e le minacce da parte dei due aggressori nei confronti della vittima.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



