Roma, ucciso a pugni davanti al bar. L'assassino: «Eravamo amici, l'ho colpito per i soldi»

di Morena Izzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Non riesco a credere che sia stato Jonatan ad uccidere Mauro. L'ho tenuto in braccio appena nato. L'ho visto crescere. Ma non provo rancore. È un sentimento che non ci appartiene». Sono parole, tra le lacrime, di Ortenzia, moglie di Mauro Ruggeri, il vigilante di 54 anni, massacrato a pugni in faccia per un debito di droga di 200 euro da Jonatan Mastrogiovanni, il 30enne finito in carcere con l'accusa di omicidio. LE INDAGINI Mastrogiovanni, con il suo legale, si è consegnato ai carabinieri della...