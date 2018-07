Roma, alla Sapienza libretto doppio per studenti "trans": «Regolamento in arrivo a settembre»

Il senato accademico dell'Università La Sapienza approverà a settembre il doppio libretto per gli studenti trans. Lo stesso ateneo ricorda che «il Senato accademico si è espresso in modo molto positivo sul tema del doppio libretto universitario per la carriera »alias«, programmando l'approvazione definitiva del relativo regolamento nella prima seduta di settembre, al fine di consentire ulteriori modifiche migliorative al testo a garanzia della riservatezza e della privacy degli studenti».



Ieri Gay Center aveva riferito della «bocciatura da parte del Senato accademico del libretto per le persone trans». «Dispiace leggere notizie che non corrispondono alla reale posizione assunta dagli organi di governo dell'Ateneo -si legge in una nota dell'Università di Roma- che hanno dato prova di essere sensibili alle tematiche riguardanti l'identità di genere in molte occasioni e che in particolare sulla doppia carriera universitaria per gli studenti in transizione di genere sono impegnati concretamente».

