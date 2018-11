Roma, l'ex consigliere capitolino D'Erme condannato a 3 anni e 10 mesi

E' stato condannato a 3 anni e 10 mesi per Nunzio D'Erme, ex consigliere comunale al Campidoglio e storico attivista del centro sociale Corto Circuito e dell'area antagonista della Capitale. Il Tribunale di Roma ha condannato anche altri due militanti antagonisti rispettivamente a 1 anno e sei mesi e a un anno e quattro mesi. Tutti e tre erano accusati a vario titolo, in concorso, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e procurata evasione. I fatti risalgono al 21 maggio 2014 quando nella sede del VII Municipio era in corso un convegno sul tema del bullismo omofobico e ci furono disordini con alcuni esponenti del movimento ultracattolico di Militia Christi nel corso dei quali alcuni agenti della Digos vennero spintonati e uno di loro ferito alla testa: gli antagonisti riuscirono così a garantire la fuga di un manifestante che era stato bloccato.



Per questa vicenda D'Erme venne arrestato il 24 settembre 2014. In fase di indagini preliminari - come ricordano i difensori - in incidente probatorio due professori dell'Università La Sapienza esclusero che le lesioni riportate dagli agenti si riferissero ai fatti contestati a D'Erme. «Attendiamo le motivazioni della sentenza, quindi le leggeremo e poi faremo appello. Sembra singolare, comunque, che in fase preliminare le lesioni siano state considerate in un modo e poi dal processo, con le stesse prove, in tutt'altro» commenta l'avvocato Marco Lucentini che assiste l'ex consigliere capitolino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA