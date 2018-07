Nubifragio a Roma, allagamenti e traffico in tilt

Nubifragio a Roma con allagamenti e traffico impazzito in alcune zone e termometro in picchiata. Il temporale che si sta abbattendo sulla capitale e sul litorale romano sta creando non pochi disagi. Le principali strade di accesso alla città siono andate in tilt.Molte arterie del centro sono andate sott'acqua,. A Piramide un vero e proprio fiume ha invaso la carreggiata stradale. Problemi e danni ancora da quantificare anche sulle zone litoranee dove il temporale si è abbattuto con grande violenza.Variazioni e soppressioni nei collegamenti di oggi con le isole Pontine. È soppressa la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 8.15, mentre quella Ponza-Formia delle 6.45 è stata posticipata alle 7.30. Lo comunica Astral Infomobilità.