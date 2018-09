Grande festa per i 105 anni di nonna Elena: «Il mio segreto? Questione di Dna»

di Andrea Nebuloso

La carta d’identità parla chiaro: nata a Roma il 1 settembre 1913. Oggi, quindi, per Elena Carradori è una giornata storica: compie ben 105 anni. Non poteva naturalmente mancare una grande festa per celebrare questo prestigioso traguardo.



Ecco quindi che l’Istituto delle Suore figlie della Carità Preziosissimo Sangue, in via delle Spighe a Centocelle, dove la ultracentenaria ora vive, è stato addobbato come nelle migliori occasioni. Attorno alla signora Elena si è riunita tutta la famiglia a partire dalla prima figlia Rita che ha 80 anni.



«Mia nonna – racconta la prima nipote Daniela – è stata sempre una donna forte. Abbiamo lottato per portarla qui in istituto. Volevamo metterle una badante, ma lei non ha mai voluto gente estranea in casa».



Nata nel quartiere Nomentano dove ha trascorso tutta la vita, la signora Elena ha avuto cinque figli, dei quali due gemelli. Ha sempre fatto la parrucchiera anche se il suo lavoro più faticoso è stato quello di portare da sola avanti la famiglia visto che il marito è morto a 55 anni a causa di una grave malattia. Ha avuto 10 nipoti e con la nascita di Edoardo un anno e mezzo fa è diventata addirittura trisnonna.



Un segreto della longevità? «Nessuno in particolare – dice sorridendo Daniela – è solo una questione di dna. Basti pensare che mia nonna è l’ultima di cinque figli e che le sorelle sono morte tutte alle soglie dei 100 anni».

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA