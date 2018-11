Roma, «Non voglio pagare»: pranza al ristorante ma rifiuta il conto: denunciata brasiliana

Si è seduta al tavolo di un ristorante di piazza Pasquino, alle spalle di piazza Navona, ha ordinato e mangiato di gran gusto quanto richiesto, ma al momento del conto, la donna - una cittadina brasiliana di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti - si è rifiutata di pagare. Vista la reticenza della strana cliente, la titolare del ristorante ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione piazza Farnese che sono immediatamente intervenuti identificando la donna e accertando che sul suo conto gravava, non solo il costo del pranzo, ma anche un decreto di espulsione emesso il 28 ottobre scorso. Per questo motivo, oltre alla denuncia per insolvenza fraudolenta, la cittadina brasiliana è stata denunciata anche per la violazione della normativa sull'immigrazione e, dopo le formalità di rito svolte in caserma, è stata accompagnata nel centro di permanenza per rimpatri di Ponte Galeria.

