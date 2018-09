Roma, gabbiano divora un topo a Villa Borghese: il banchetto davanti ai turisti

Sotto gli occhi inorriditi di tate, bambini, turisti e sportivi, si è consumato il "pranzo" di uno dei tanti famelici e un po' buli gabbiani di Roma. Dove? Nel cuore della sontuosa, centrale, monumentale Villa Borghese. Non c'è stato scampo per il topolino, visto che ormai i gabbiani della capitale, osano rubare il cibo anche ai gatti, quelli di strada. Camminano tra i passanti o sulle auto in sosta, senza timore anzi con una certa aria di sfregio, frugano nei cassonetti e contribuiscono a lasciare tutto sotto sopra. Integrati, a modo loro, nell'inciviltà quotidiana.



Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA