Roma, Bordoni: «Circo Massimo discarica a cielo aperto, dopo gli spettacoli nessuna pulizia»

«Dopo i festeggiamenti del week end per il Natale di Roma, il Circo Massimo questa mattina si presenta come una vera e propria discarica a cielo aperto. Lungo tutto il perimetro ci sono cumuli di immondizia accatastati e lasciati in bella vista sotto il sole, bottigliette di plastica e cartacce sparse dappertutto. Come è evidente non è stata effettuata o programmata nessuna pulizia dopo gli spettacoli degli ultimi giorni. È davvero triste e indecente vedere il Circo Massimo sporco e pieno di rifiuti. Questa è l'immagine che i 5 Stelle stanno dando della nostra città a tutto il mondo: sempre più sciatta, trascurata e invivibile». A dichiararlo, in una nota, è Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA